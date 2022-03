Far Cry 6: in arrivo il weekend gratuito

Ubisoft ha annunciato che Far Cry 6 sarà disponibile gratuitamente dal 24 al 27 marzo su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Windows tramite Epic Games Store e Ubisoft Store. Ci si può anche abbonare a Ubisoft+ per PC, Stadia e Amazon Luna.

I nuovi giocatori potranno fare il preload del gioco oggi 22 marzo, a partire dalle ore 20:00, e avere accesso al gioco completo e a tutti i contenuti gratuiti usciti fino ad ora, giocabili tutti in co-op, quando inizierà il Weekend Gratuito: il 24 marzo. Chi volesse continuare a esplorare l’Isola di Yara in Far Cry 6 manterrà i progressi di gioco e potrà usufruire di sconti sull’acquisto del gioco e sui Season Pass:

· Ubisoft Store: A partire da ora, fino alla fine di marzo: 40% di sconto per le promozioni di Primavera.

· Xbox: Promozione della settimana di Xbox, dal 24 al 28 marzo: 50% su tutte le Edition del gioco e 35% sul Season Pass.

· PlayStation: Promozione della settimana di PlayStation, dal 23 al 30 marzo: 50% su Standard e Gold Edition di Far Cry 6 e 35% del Season Pass.

· Epic Games Store: Spring Sale di Epic: 50% su tutte le Edition del gioco e 35% del Season Pass. Lo store Epic Games offre anche il 35% sul DLC Vaas: Follia e il 25% sul DLC Pagan: Controllo.

· Stadia: Dal 24 al 31 marzo: 50% di sconto su Standard, Gold e Ultimate Edition del gioco e il 35% sul Season Pass. Da ora fino al 31 marzo, il 40% sulla Deluxe Edition.

Dal lancio, il 7 ottobre 2021, Far Cry 6 ha aggiunto le missioni crossover Operazioni Speciali di Danny Trejo e Rambo e altri tre contenuti scaricabili con i Season Pass: Vaas: Follia, Pagan: Controllo, and Joseph: Collasso.

Per maggiori informazioni su Far Cry 6 e i suoi Season Pass, potete visitare il sito ufficiale del gioco. Il 24 marzo, oltretutto, inizierà anche la collaborazione con Stranger Things. Qui sotto potete vedere la mappa con orario di pre-load e disponibilità del week-end gratis.