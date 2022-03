PG Nationals Spring Split 2022: vincono gli Atleta Esport

Il 20 marzo si è conclusa l’edizione del PG Nationals Spring Split 2022, regalando agli appassionati di League of Legends una vera e propria favola sportiva. Gli Atleta, provenienti direttamente dai Proving Grounds e new entry assoluta del circuito, sono riusciti a imporsi sui favoriti Macko, ponendo fine al loro dominio lungo ormai due split.

Nonostante i PG Nationals abbiano sempre rappresentato uno spettacolo da non perdere per tutti gli appassionati di esport, si può proprio dire che domenica 20 marzo sia andato in scena uno show che i fan non dimenticheranno facilmente. Infatti, non solo gli Atleta sono riusciti a imporsi sui Macko soverchiando ogni pronostico, ma lo hanno fatto con una vittoria senza appello, un 3 a 0 secco che ha puntato i riflettori sull’MVP del match, Gabriele “Gabbo” Olivieri, autore di una prestazione notevole. Una bellissima storia di esport, quella degli Atleta, che, partiti dalle serie minori, si ritrovano ora direttamente qualificati per i Group Stage degli European Masters Spring 2022, torneo continentale dove cercheranno di tenere alto il nome dell’Italia. Il secondo posto, invece, garantisce ai sempre valorosi Macko, ormai abituati a eventi internazionali di simile importanza, l’accesso ai Play-in, vincendo i quali potranno affiancare gli Atleta nella corsa europea.

L’evento è stato organizzato da PG Esports, prima società italiana dedicata al gaming competitivo, Tournament Organizer di tantissimi eventi esport su scala nazionale, con un ottimo livello qualitativo, dimostrato in particolare dall’apprezzamento del pubblico e il supporto di realtà di calibro internazionale che vedono nell’azienda italiana uno sbocco ideale per raggiungere la Gen-Z.

Ora non resta altro che aspettare gli European Masters Spring 2022 e fare il tifo a più non posso per i player che rappresenteranno l’Italia. E speriamo dunque che gli Atleta possano bissare la performance dei PG Nationals Spring Split 2022.