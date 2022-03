The Elder Scrolls Online Ascending Tide Recensione: nuvole nere in arrivo per il popolo bretone

Con l’arrivo di marzo, puntuale come un orologio, arriva il primo DLC del nuovo corso narrativo Elder Scrolls Online (qui al link la nostra recensione dell’ultimo capitolo). Ascending Tide si allinea con tutti i suoi predecessori in termini di contenuti, offrendo di fatto qualche nuovo item, nuovi collectibles e achievement, il sale della vita per tutti gli irriducibili collezionisti e, quello che più ci interessa, due nuovi dungeon con relativi set armor. Dalle parole utilizzate durante la presentazione dell’attuale arco narrativo, Legacy of the Bretons, e successivamente convalidate dal breve teaser era chiaro che l’ambientazione dei contenuti futuri di ESO si sarebbero concentrati su una zona molto diversa da quella mostrata nel corso degli eventi legati al culto dei Waking Flames.

The Elder Scrolls Online Ascending Tide: territori inesplorati

La storia è infatti ambientata lontano dalle paludi di Blackwood, in un arcipelago di isole che si trova a largo di Glenumbra, in pieno territorio della Daggerfall Covenant e, in particolar modo del popolo bretone. Da punto di vista narrativo questo contenuto DLC si limita come al solito a gettare le basi di una trama che chiaramente verrà approfondita principalmente nel capitolo in rilascio a giugno, High Isle, e nei restanti 2 DLC previsti nei mesi successivi. Facciamo quindi la conoscenza di due capitani di vascello Kajit che chiedono il nostro aiuto per portare a termine due differenti missioni, un mero pretesto per introdurre quelle che saranno due elementi chiave della nuova minaccia che incombe sul popolo di Glenumbra: da un lato il misterioso Ascendant Order e dall’altro il segreto che si cela dietro l’antica flotta degli All Flags.

Il primo evento ci porta a Coral Aerie, dungeon situato a Summerset, che esattamente come l’altra istanza del pacchetto ripropone ormai la consolidata formula dei dungeon DLC che ESO ha confermato nell’ultimo anno, con una serie di boss opzionali da affrontare a piacimento del party che danno però alcuni buff molto utili per affrontare il boss finale in hard mode. Esteticamente Coral Aerie ripropone gli stilemi e i nemici di Summerset, incluso il boss finale opzionale che, a parte le meccaniche semplificate, è identico al daedra vermiforme che è possibile ritrovare proprio nella trial di Summerset, Cloudrest. La difficoltà media non è proibitiva, soprattutto in normal ma le cose si fanno più interessanti in veteran grazie a un boss di fine dungeon che tra la quantità di nemici in gioco e l’ingente numero di danni ad area da evitare richiede la costruzione di party preparato e reattivo.

Molto più interessante è invece Shipwright’s Regret. Un cantiere abbandonato e infestato dalle vestigia di una leggendaria e spietata flotta è una cosa che fino a questo momento non si era mai vista in ESO e devo dire che, nonostante i nemici non morti siano di fatto quelli che abbiamo imparato ormai a conoscere, la presentazione estetica dell’ambiente e dei suoi “residenti” è di grande impatto. L’assenza di un boss finale opzionale non si sente affatto perché compensata da un main boss difficile, anche se mai proibitivo. Il Capitano Numirril è un personaggio dall’immenso fascino che fa il suo ingresso in scena emergendo dal mare e trasportato sul luogo dello scontro da una mefistofelica onda; di lì in poi il combattimento è un susseguirsi di attacchi misti a base di veleno e acqua che si alternano allo spawn di un gran numero di “mob”.

Un vero peccato che questo secondo dungeon sia più breve rispetto al primo perché avrebbe sicuramente meritato di poter essere sfruttato più a lungo; oltretutto, Conoscendo ESO, sono piuttosto convinta che non torneremo di nuovo in questa location, se non magari per un brevissimo lasso di tempo, ed è uno spreco di risorse intellettive (degli sviluppatori, s’intende) non poterci trattenere in questa meravigliosa location per una quest o due. Anche solo per poter apprezzare il bel lavoro fatto dagli sviluppatori.

The Elder Scrolls Online Ascending Tide: potere ai tank

Vorrei concludere col dire che questo DLC ha messo nel calderone delle armor ben due set interessanti, entrambi ideali per chi utilizza una build da tank. Turning Tide (reperibile a Shipwright’s Regrets) e Glacial Guardian (presente a Coral Aerie) sono combinazioni ottime perché entrambi applicano una serie interessante di debuff ai nemici, oltre ad infliggere quel poco di danno che non guasta mai in una situazione di party a 4. Purtroppo per i nostri amici healer e damage dealer gli altri set proposti non riescono ad essere altrettanto efficaci. Si salva solo il Gryphon’s Reprisal (droppato sempre a Coral Aerie) che con la sua combinazione di Offensive Penetration e danno da sanguinamento è una soluzione ottima per il PVP.

Piattaforme: PC, Mac, and Stadia

Sviluppatore: ZeniMax Online Studios

Publisher: Bethesda Softworks

In conclusione Ascending Tide è un DLC che mette ben in chiaro quali siano le intenzioni di Bethesda per questo nuovo arco narrativo; non si spinge oltre l’atteso in termini di contenuti e svolge bene il suo compitino. L’ambientazione marittimo/piratesca ha del grande potenziale, purché Zenimax sia in grado di differenziare in modo significativo High Isle dall’amatissima Summerset: il rischio doppione è altissimo e Coral Aerie è un’indizio poco rassicurante. Ora bisognerà vedere in che direzione vorrà spingersi High Isle sia in termini estetici che di trama sia in termini di novità introdotte. Confidiamo nella saggezza e nell’esperienza di Bethesda ma dovremmo aspettare l’hands on del prossimo mese per dissipare i nostri dubbi.