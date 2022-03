Google Stadia Pro: annunciati i titoli gratuiti di aprile 2022

Il mese di aprile 2022 sarà molto ricco per gli abbonati al servizio di gaming tramite streaming Google Stadia Pro, che potranno accedere a una nuova serie di titoli gratuiti che andranno ad aggiungersi al catalogo a loro dedicato. I giochi in questione sono: World War Z Aftermath, Deliver Us the Moon, City Legends The Curse of the Crimson Shadow Collector’s Edition, Ys IX Monstrum Nox e Chicken Police Paint it RED!.

Purtroppo però, per ogni titolo che arriva, ce ne sono altri che devono fare spazio all’interno del catalogo di Google Stadia Pro. E infatti, a partire dall’1 aprile non sarà più possibile trovare i seguenti titoli: Ys VIII: Lacrimosa of DANA, Moonlighter, DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure e Crayta Premium Edition. Cosa ne pensate della line up di aprile? fatecelo sapere nei commenti!