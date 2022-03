Intellivision Amico: pubblicato il video di unboxing

Come vi abbiamo detto recentemente Intellivision Entertainment aveva deciso di far partire una campagna sulla piattaforma finanziaria Start Engine per raccogliere fondi e così portare a termine la sua leggendaria retro console Intellivision Amico. Purtroppo la raccolta non è finita come sperava la società poiché i fondi delle donazioni, raccolti in due mesi, si sono rivelati solo 58.000 dollari dei 5 milioni necessari per proseguire nello sviluppo.

Per molti questo è stato un segno che poneva fine al loro sogno di rivedere la leggendaria console in circolazione. L’azienda sorprendendo tutti, soprattutto i fan, ha pubblicato un video di Unboxing di Intellivision Amico. Nella presentazione la piattaforma viene presentata a 360° mostrando tutte le principali caratteristiche, funzioni e alcuni giochi.

Amico è stato progettato e progettato da un team di veterani del settore per ridefinire il sano intrattenimento dei videogiochi con un’ampia varietà di giochi adatti alle famiglie poiché tutti i giochi pensati per la console sono privi di volgarità e violenza. L’hardware e il software sono stati progettati per rendere il multiplayer facile a qualsiasi livello anche per i principianti, in modo che i giocatori possano davvero divertirsi insieme. Amico non ha bisogno di connettersi a Internet per giocare e non è richiesto l’accesso online. Questa funzione viene utilizzata solo per l’acquisto di nuovi giochi e per alcune funzionalità. La console, infatti, non è stata progettata per i giocatori Pro ( o hardcore) ma per giocatori che preferiscono ritrovarsi occasionalmente riuniti insieme. Amico viene fornito con due controller touchscreen a colori facili da usare e un’elegante console, disponibile in più colori.

La nuova Intellivision Amico è in pre-produzione e non ancora disponibile sul mercato generale. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.