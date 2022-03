Starship Troopers Terran Command: data di uscita rinviata

Potrebbe volerci un po’ prima che i giocatori uccidano insetti alieni nel fantascientifico RTS Starship Troopers Terran Command, basato sui film di Starship Troopers.

Mentre il gioco doveva uscire nel 2020, posticipato poi a causa della pandemia, il titolo sarebbe dovuto uscire finalmente questo mese, ma l’editore Slitherine ha ora annunciato che verrà lanciato dopo la data di rilascio prevista. La nuova data di rilascio è ora prevista per il 16 giugno. Gli editori hanno spiegato il ragionamento tramite un post sul loro sito ufficiale, spiegando che il motivo del ritardo è perché il team di sviluppo di The Aristocrats vuole impiegare un altro paio di mesi per correggere i bug nel gioco e applicare più rifinitura all’esperienza di gioco. Su Slitherin è stato scritto:

“Sappiamo che molti troveranno questo annuncio deludente e ci scusiamo. Riteniamo davvero che qualche mese in più di ulteriore rifinitura e correzione dei bug farà una differenza significativa. Intendiamo fornire un gioco finito e raffinato, ed è molto importante per noi che i giocatori possano godersi appieno il gioco dal primo giorno, senza che alcun problema rovini il divertimento o senza dover aspettare patch o hotfix futuri.“



La suddetta casa ha anche confermato che il gioco è completo di contenuti ed il tempo rimanente fino al lancio sarà concentrato sull’assicurare che il gameplay di base sia perfezionato per essere in ottime condizioni al momento del rilascio. L’editore afferma che nei prossimi mesi prevede di condividere maggiori dettagli su Starship Troopers Terran Command.