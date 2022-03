Valorant: disponibile la patch 4.05

Per Valorant è finalmente disponibile la nuova patch 4.05 che apporta correzioni e aggiornamenti. Tra le novità sarà possibile importare ed esportare diverse impostazioni del mirino tramite codici generati automaticamente ed è stata ottimizzata l’impostazione Dai priorità alle armi più potenti.

Per cominciare, lo Stim Beacon di Brimstone è stato leggermente modificato, riducendo le spese da 2 a 1, oltre ad aumentare il prezzo dell’abilità a 200. In precedenza, Brimstone era uno dei pochi agenti a ottenere un buff tanto necessario nell’ultima patch per il gioco, rendendolo un buon controller da tenere in squadra. Il gioco aggiunge la possibilità di importare ed esportare diverse impostazioni del mirino tramite codici generati automaticamente. In precedenza, non era possibile copiare il mirino di qualcuno e, anche se il processo potrebbe sembrare un po’ opprimente, alla fine consente alle persone di copiare le impostazioni del mirino desiderate per supportare il proprio stile di gioco. Potete controllare le note complete sulla patch qui. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Modifiche

Aggiunta la possibilità di importare ed esportare diverse impostazioni del mirino tramite codici generati automaticamente.

Rielaborata l’impostazione Dai priorità alle armi più potenti .

. Aggiornato il sistema di priorità per supportare abilità simili ad armi.

Aggiunta una nuova impostazione Non equipaggiare automaticamente la mischia .

. Aggiornate le statistiche dell’Agente soprannominato Zolfo.

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Fondete stile ed esperienza su un palco competitivo globale. Avete 13 round per attaccare e difendere la vostra fazione, usando abilità tattiche e sparatorie intense. Con una sola vita per round, dovrete pensare più velocemente dell’avversario per sopravvivere. Affrontate nemici nelle modalità competitive e non, tra un Death match e un Assalto Spike. Potrete scegliere tra diversi agenti con abilità adattabili, rapide e letali che creano le opportunità giuste per sfoggiare la vostra tecnica. Ogni agente è diverso, come del resto sono diverse tutte le migliori azioni del gioco.

Valorant è disponibile per PC tramite Epic Games Store.