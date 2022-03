Forspoken: dettagli gameplay contro nemici

Abbiamo visto e imparato molto sull’imminente gioco di ruolo open world di Square Enix Forspoken nelle ultime due settimane, dai dettagli sui suoi incantesimi e su come funzioneranno in combattimento, ai filmati di gioco di quegli incantesimi in azione e altro ancora.

Ora, come parte della sua copertura esclusiva in corso sul suddetto titolo, Game Informer ha caricato un altro video del gameplay del titolo tanto atteso. Il focus in questo video è incentrto sui nemici che si incontreranno durante l’avventura ed esperienza di gioco. Esistono diversi tipi di creature fantastiche e persino persone che i giocatori affronteranno in combattimento, con ogni varietà di nemici che ha più livelli a seconda di quanto sono corrotti. Naturalmente, viene mostrato anche un sacco di combattimenti, oltre ad una discreta fetta di un mini-boss: l’Arbitro spietato in Tanta Prav, su cui abbiamo recentemente ottenuto alcuni dettagli.

Puoi guardare il video dal canale YouTube di Game Informer. Forspoken doveva uscire a maggio, ma è stato recentemente posticipato all’11 ottobre ed uscirà per Playstation 5 e PC.