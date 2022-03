DiRT Rally 3: possibile cancellazione del titolo?

Ad ottobre, Codemasters ha pubblicato annunci di lavoro in cui affermava che lo studio stava lavorando al “gioco più ambizioso e più grande” da oltre un decennio. Molti hanno pensato che si riferisse al prossimo gioco DiRT – molto probabilmente DiRT Rally 3, dal momento che DiRT 5 è stato lanciato nel 2020, ma si presume che lo sviluppatore abbia altri piani.

Secondo un rapporto pubblicato dal noto insider Tom Henderson su Exputer tramite un post su Twitter, l’ambizioso gioco AAA a cui si riferiva Codemasters è il prossimo gioco del FIA World Rally Championship. Sebbene i giochi WRC siano attualmente sviluppati da Kylotonn e pubblicati da Nacon. A giugno 2020 è stato annunciato che Codemasters avrebbe acquisito la licenza dal 2023 almeno fino al 2027. Secondo Henderson, mentre DiRT Rally 3 era effettivamente in fase di sviluppo, il progetto è stato demolito alla fine del 2021. Ora sembra che il franchise di DiRT sia stato ghiacciato da Codemasters, con lo sviluppatore concentrato per ora su F1, WRC e GRID. Sembra, tuttavia, che lo sviluppo del gioco stia attraversando un periodo difficile. Il rapporto afferma che la leadership di Codemasters e la cattiva gestione di EA, che comportano problemi di rinnovo del contratto, e preoccupazioni dei membri del team ignorate durante le riunioni e altro, hanno portato a una significativa riduzione del personale del QA, quando è passato da circa 200 persone a circa 120 .

Non si sa ancora quando uscirà esattamente il gioco, ma presumibilmente dovrebbe uscire il prossimo anno. All’inizio di quest’anno, è stato anche riferito che lo studio Cheshire di Codemasters avrebbe agito come team di supporto per il prossimo gioco di Need for Speed.