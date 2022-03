Coromon: pubblicate nuove informazioni sui livelli di difficoltà

Freedom Games e TRAGsoft hanno pubblicato nuove informazioni su Coromon, l’imminente gioco simile a Pokemon, in arrivo su Nintendo Switch e PC il 31 marzo. Nel video tra le novità troviamo una modalità Nuzlocke incorporata, opzioni di difficoltà di accessibilità, salvataggio incrociato, multiplayer e altro ancora.

Per la modalità Nuzlocke, ai giocatori viene fornito un set di regole rigorose. Ad esempio sarà possibile catturare un solo Coromon per area, nessuna fuga dalle battaglie, nessun oggetto di teletrasporto e dopo che una creatura viene messa K.O. in battaglia, non sarà possibile utilizzare oggetti per ripristinare la vita. Saranno disponibili le modalità di difficoltà Facile, Normale, Difficile e Folle. La difficoltà Insane è ciò che dovrai selezionare per la modalità Nuzlocke. È inclusa anche una quinta opzione di difficoltà che gli sviluppatori definiscono:

con un ampio numero di opzioni di accessibilità alle sfide per un’esperienza personalizzata, inclusi prezzi degli articoli e modifiche alla disponibilità, limiti di cattura di Coromon per area, limitazioni di guarigione e molti altri.



Coromon supporterà pienamente il cross-save tra Switch e PC tramite Steam. Ciò significa che i progressi possono essere trasferiti tra entrambe le piattaforme. Infine, Coromon arriverà con il supporto per le partite multiplayer online contro altri allenatori. Di seguito una panoramica:

Intraprendete un’avventura insieme a una squadra di oltre 120 Coromon diversi. Combatti in una classica campagna e impedisci a un’organizzazione oscura di devastare il mondo. I diversi tipi di attacco saranno fondamentali nelle intense battaglie tra allenatori. Sarà possibile combinare più abilità tra di loro per raggiungere la vittoria insieme ai tuoi compagni di squadra, usando attacchi combo e potenziamenti. cambiamenti climatici e altri effetti. Saranno presenti dei Boss che vi metteranno alla prova per verificare le abilità del vostro team.

Coromon sarà disponibile dal 31 marzo su Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.