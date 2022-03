Humanoid Studios: nuovo gioco in produzione

Nel giugno dello scorso anno, l’ex direttore generale di BioWare Casey Hudson aveva stabilito un nuovo team di sviluppo indipendente chiamato Humanoid Studios, promettendo “innovazione e abilità artistica” con una “nuova IP”. Ora sono emersi anche nuovi dettagli su come sarà quel gioco.

Il sito web ufficiale di Humanoid Studios è stato recentemente aggiornato e conferma che il progetto di debutto dello sviluppatore sarà “un gioco AAA multipiattaforma, incentrato sulla narrativa basata sui personaggi in un nuovissimo universo di fantascienza”. Sono stati inoltre rilasciati diversi nuovi concept art, che danno un’idea del tipo di estetica che il gioco sta cercando. Hudson è stato in BioWare per quasi due decenni, gli ultimi anni dei quali ha trascorso come Direttore Generale dell’azienda. Oltre a creare la serie Mass Effect e dirigere la trilogia originale, ha anche diretto Star Wars Knights of the Old Republic, oltre a lavorare su Baldur’s Gate 2, Neverwinter Nights, Jade Empire e altro ancora.

Non si sa ancora quando verrà lanciato il gioco di debutto di Humanoid Studios, o per quali piattaforme verrà rilasciato, ma è chiaramente ancora nelle prime fasi di produzione in questo momento, quindi probabilmente passerà del tempo prima di ottenere dettagli più concreti su il gioco.