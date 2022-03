Soundfall: pubblicato il Reveal Trailer

Lo scorso agosto durante l’Opening Night Live, lo sviluppatore Drastic Games ha presentato il suo titolo musicale Soundfall che sarà disponibile per PlayStation 4, PC tramite Steam ed Epic Games Store, Nintendo Switch, Xbox One. Di recente è stato pubblicato il reveal trailer del titolo.

A differenza del Teaser trailer di agosto, il nuovo video mostra maggiori informazioni su Soundfall. Il titolo sarà un action sparatutto dove i giocatori saranno chiamati a difendere il Mondo di Symphonia combattendo al ritmo della musica. Il titolo presenta anche le modalità multiplayer Local e Co-Op dove è possibile interagire con un massimo di quattro giocatori in contemporanea. Sarà possibile migliorare i personaggi utilizzando vari Equipaggiamenti, Oggetti e impostando diversi Comandi e Combo. Il gameplay del titolo è molto simile a un MOBA dove team di quattro giocatori si scontrano tra di loro. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Soundfall è un dungeon crawler che combina l’azione spara e saccheggia a una dinamica basata sul ritmo. Avventuratevi da soli o con fino ad altri tre giocatori online o in locale. Ogni azione compiuta al ritmo della musica vi permette di diventare più forte.



Caratteristiche

Difendete Symphonia : diventate i Guardiani dell’armonia, un genio della musica vi ha trascinato nel mondo di Symphonia dai Compositori, per sconfiggere le forze della Dissonanza. Avventuratevi da soli o con fino ad altri tre giocatori nelle Timbrolande per sconfiggere i Dissonanti e ripristinare l’armonia.

: diventate i Guardiani dell’armonia, un genio della musica vi ha trascinato nel mondo di Symphonia dai Compositori, per sconfiggere le forze della Dissonanza. Avventuratevi da soli o con fino ad altri tre giocatori nelle Timbrolande per sconfiggere i Dissonanti e ripristinare l’armonia. Gioca a ritmo : ogni azione compiuta al ritmo della musica vi permette di diventare più forte.

: ogni azione compiuta al ritmo della musica vi permette di diventare più forte. Migliaia di combinazioni : sbloccate potenti e nuove abilità ed esplorate Symphonia per accedere a un incredibile arsenale di armi musicali. Personalizzate il vostro equipaggiamento con oltre 500 pezzi.

: sbloccate potenti e nuove abilità ed esplorate Symphonia per accedere a un incredibile arsenale di armi musicali. Personalizzate il vostro equipaggiamento con oltre 500 pezzi. Co-Op fino a 4 giocatori: difendete Symphonia con i vostri amici, in locale o in coop online.

Soundfall è previsto per l’uscita a Primavera 2022 per PlayStation 4, PC tramite Steam ed Epic Games Store, Nintendo Switch, Xbox One.