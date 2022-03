The Bard’s Tale – Warlocks of Largefearn: disponibile per dispositivi mobile

Wanderword, leader nell’intrattenimento audio interattivo, in collaborazione con Xbox Game Studios’ inXile entertainment, è entusiasta di portare una nuova aggiunta alla premiata serie The Bard’s Tale su smartphone. Dopo il rilascio iniziale su smart speaker, The Bard’s Tale – Warlocks of Largefearn è disponibile per iOS e Android tramite App Store e Google Play e per l’occasione è stato pubblicato un Teaser trailer. Di seguito la dichiarazione di Johan Strömberg, CEO di Wanderword:

Portare The Bard’s Tale sulle piattaforme mobili darà alle persone di tutto il mondo la possibilità di vivere questa emozionante avventura.

The Bard’s Tale – Warlocks of Largefearn è un RPG che vi porta da Skara Brae alla piccola e isolata città di Largefearn, dove i cittadini stanno scomparendo in circostanze misteriose – e sta a voi svelare il mistero. In linea con il paradigma heads-up, hands-free di Wanderword, il gioco può essere controllato a voce. I comandi disponibili hanno pulsanti corrispondenti sullo schermo per le situazioni in cui un metodo di input silenzioso è preferibile. Scegliete tra quattro classi giocabili, dove sarete in grado di personalizzare il vostro personaggio con sottoclassi avanzate che possono essere sbloccate attraverso la progressione del personaggio. Sarete anche in grado di reclutare compagni lungo la strada, che si uniranno a voi in combattimento e offriranno consigli sul vostro viaggio. Un’opera d’arte splendidamente realizzata dà vita al mondo di Largefearn con immagini illustrate a mano di personaggi, luoghi e combattimenti.

Caratteristiche

Quattro classi uniche: Bard, Fighter, Rogue e Practitioner.

Sbloccate e selezionate una delle due sottoclassi avanzate per personalizzare ulteriormente il tuo personaggio: Bardo – Troubadour & Warchanter, Combattente: guardiano e Berserker, Rogue – Assassino & Cecchino, Praticante – Indovino & Mago.

Reclutate e personalizzate i compagni.

Sistema di combattimento a turni che premia la strategia.

Ampi gradi di libertà del giocatore grazie all’interazione contestuale.

Bellissime illustrazioni disegnate a mano.

Azione del giocatore controllata dalla voce.

The Bard’s Tale – Warlocks of Largefearn è ora disponibile per dispositivi mobile.