Future Games Show: seguiamo insieme l’evento su Twitch

In attesa del nostro Spring Showcase (a breve ci sarà l’annuncio ufficiale), nella giornata di oggi (24 marzo 2022) noi di GamesVillage siamo pronti a seguire il Future Games Show Spring Showcase, e lo faremo tramite una lunga diretta che si terrà ovviamente sul nostro canale Twitch!

L’appuntamento è fissato per le ore 22:40 su Twitch con il nostro consueto pre-show, mentre il Future Games Show Spring Showcase vero e proprio inizierà alle ore 23:00. La durata dell’evento sarà di circa 75 minuti, mentre i giochi proposti saranno addirittura più di 40. Tra i partner principali della presentazione organizzata da GamesRadar ci sono Team17, Nacon e Frontier Foundry.

Per noi di GamesVillage invece al commento ci saranno Domenico De Rosa e Marco Lucio Papaleo, che a fine showcase resteranno ancora in vostra compagnia per i commenti finali e per tirare le somme su quanto proposto nel corso della presentazione. Come sempre, i nostri spettatori saranno i protagonisti della chat del canale Twitch con i loro commenti, che verranno mostrati anche su schermo nel corso del nostro livestreaming.

The #FutureGamesShow Spring Showcase is live on March 24!

With over 40 games and eight world premieres, we can't wait to share more from our partners including @frontierdev @Team17 and @Nacon pic.twitter.com/2URFbQLJXl

— FutureGamesShow (@FutureGamesShow) March 8, 2022