Ghostwire Tokyo: pubblicato l’Accolades trailer

Il tanto atteso titolo d’azione in prima persona Ghostwire: Tokyo di Tango Gameworks arriva venerdì 25 marzo. Nell’Accolades trailer, l’editore Bethesda Softworks mette in evidenza alcuni dei positivi consensi della critica ricevuti finora. Di recente sono stati pubblicati i tempi di pre download sia per la versione PS5 che per Steam. Per la versione PC sono stati resi noti anche i requisiti del titolo.

Ghostwire: Tokyo è ambientato dopo un evento catastrofico in cui la maggior parte della popolazione di Tokyo è scomparsa. Mentre Akito, il cui corpo ospita un misterioso spirito detective di nome KK, i giocatori devono svelare il mistero dell’incidente. Lungo la strada, combatteranno i Visitatori, spiriti maligni basati sul mito e sul folklore giapponese insieme a uno strano gruppo che indossa le maschere di Hannya. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Esplorate la visione unica di una Tokyo stravolta da presenze soprannaturali. Scoprite i luoghi più caratteristici, come l’incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower, ricostruiti nei minimi dettagli sfruttando al meglio la tecnologia di nuova generazione.

Caratteristiche

Una Tokyo Meravigliosamente Spettrale : esplorate la visione unica di una Tokyo stravolta da presenze soprannaturali. Scoprite i luoghi più caratteristici, come l’incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower, ricostruiti nei minimi dettagli sfruttando al meglio la tecnologia di nuova generazione. Esplorate la città rimasta sospesa nel tempo quando la sua popolazione è sparita e recati nel surreale oltretomba per salvare la tua famiglia. Abilità Elementali Devastanti: p adroneggiate una combinazione di poteri elementali e abilità spettrali potenziabili per affrontare le minacce sovrannaturali che infestano la città. Grazie alle vostre abilità eteree potete elevarti fino alla cima dei grattacieli di Tokyo, sorvolare le strade in cerca di nuove missioni e perfino piombare sui nemici dall’alto.



Ghostwire Tokyo sarà disponibile dal 25 marzo su PlayStation 5 e PC tramite Steam.