Marauders: annunciato FPS multiplayer sci-fi per PC

Lo sviluppatore Small Impact e il publisher Team17 hanno annuciato la partnership per Marauders, un FPS multiplayer fantascientifico looter shooter, per PC. Sarà lanciato in Accesso Anticipato su Steam e in Game Preview per PC Game Pass nel 2022. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer che potete vedere in fondo alla notizia.

Ambientato in un futuro alternativo dieselpunk dei primi anni ’90, il giocatore si calerà nei panni di un pirata spaziale itinerante per esplorare e violare navi spaziali ostili, recuperare un prezioso bottino, tra cui un arsenale di armi iconiche del secolo scorso, e combattere con altri giocatori e nemici AI in combattimenti multiplayer.

Si potrà giocare da soli o in squadra con altri tre. Ci saranno equipaggiamenti e armi per aumentare le possibilità di sopravvivenza, mentre ci si imbarca in audaci raid tra le stelle. Si potrà poi usare il bottino in altre partite, mettere le risorse recuperate per migliorare la propria nave o vendere tutto per un buon profitto.

Caratteristiche principali:

Ambientazione dieselpunk coinvolgente: Scopri un grintoso mondo fantascientifico dove la Terra è sull’orlo del collasso e la sopravvivenza sta nel saccheggiare e sparare tra le stelle

Raid, saccheggio, fuga: Saccheggia campi di battaglia nello spazio profondo e imbarcati in audaci raid per trovare bottini preziosi, poi esci vivo per reclamare il tuo bottino e realizzare un buon profitto

Teso combattimento in prima persona: lavora da solo o con un massimo di altri tre giocatori per sopravvivere a intensi scontri con una realistica simulazione contro squadre nemiche e avversari IA

Attrezzatura persistente e XP: Mantieni il tuo miglior equipaggiamento match-to-match e modifica le tue armi preferite con i mods mentre usi XP per sbloccare nuovi oggetti e aumentare le tue possibilità di sopravvivenza

Navi spaziali aggiornabili e combattimenti fantascientifici esplosivi: Potenzia gli armamenti della tua nave; costruisci un’imbarcazione nuova di zecca con le risorse recuperate o prendi quella di qualcun altro con la forza

Qui sotto potete vedere il trailer di Marauders.