Suicide Squad Kill the Justice League: ufficiale il rinvio al 2023

Era nell’aria: ad inizio mese vi avevamo fatto sapere di come Jason Schreier di Bloomberg avesse fatto capire che Suicide Squad Kill the Justice League sarebbe stato rimandato, e così è stato. Tramite il profilo Twitter ufficiale, infatti, Sefton Hill, creative Director e co-fondatire di Rocksteady Studios ha ufficializzato il rinvio al 2023, in primavera, del gioco con i supereroi DC. Queste le sue parole:

Il rinvio è dato dunque dal fatto che serve più tempo per realizzare il migliori prodotto possibile.

Il gioco è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam e sposterà dunque la sua uscita dal 2022 alla primavera 2023. Qui sotto potete vedere il tweet di Hill, con un breve video che aggiorna l’anno, e i protagonisti del gioco che non sembrano troppo contenti della notizia.

We've made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak

— Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022