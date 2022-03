PlayStation: disponibile il nuovo aggiornamento su PS5 e PS4

A partire da oggi saranno disponibili nuove funzionalità del software di sistema di PS5 e PS4, inclusa la possibilità di creare party aperti e chiusi.

Su PS5, inoltre, stiamo introducendo miglioramenti all’interfaccia utente della Game Base, alle schede dei Trofei, alle funzionalità di accessibilità come l’audio mono per le cuffie e i “Consigli PRO” per l’utilizzo di varie funzionalità della console. Anche l’app PS riceverà alcuni update all’interfaccia utente della Game Base, mentre l’app mobile PS Remote Play presenterà una nuova “modalità oscura” basata sulle impostazioni del telefono degli utenti e vedrà l’implementazione di nuove lingue.

Infine, nell’articolo presente nel PlayStation Blog troverai nuovi dettagli sul VRR per PS5 su TV e monitor PC compatibili con HDMI 2.1, la cui pubblicazione è prevista nei prossimi mesi.

Ecco la descrizione fornita dal PlayStation Blog:

Grazie al supporto fornito dai nostri partecipanti alla beta, oggi introdurremo per tutta la nostra community globale alcune funzionalità richieste dai fan, come la possibilità di creare o partecipare a party aperti e chiusi sulle console PS5 e PS4. Su PS5, saranno inoltre ottimizzate l’interfaccia utente della Game Base e delle schede dei trofei, oltre a funzionalità di accessibilità come l’audio mono per le cuffie.

Per aggiornamenti sulle funzionalità di PS5, ad esempio su come applicare le preimpostazioni del gioco sulla tua console, aggiungere video e app allo schermo mentre giochi o condividere lo schermo con gli amici, consulta le nuove schede con i “consigli pro” nel centro di controllo.

Siamo inoltre lieti di comunicare che la frequenza di aggiornamento variabile (Variable Refresh Rate – VRR) sarà disponibile per PS5 nei prossimi mesi. Su TV e monitor per PC compatibili con HDMI 2.1, la VRR sincronizza dinamicamente la velocità di aggiornamento del display con l’uscita grafica della console PS5. Ciò migliora le prestazioni visive dei giochi per PS5, riducendo al minimo o eliminando gli artefatti visivi, come ad esempio i problemi di frame pacing e lo screen tearing. L’azione di gioco in molti titoli per PS5 risulta più fluida grazie al rendering immediato delle scene, alla grafica più nitida e alla riduzione del ritardo dell’input. I giochi per PS5 pubblicati in precedenza potranno essere completamente ottimizzati per VRR tramite una patch di gioco, mentre i giochi in uscita in futuro potrebbero includere il supporto della VRR già al momento del lancio.