Vestaria Saga Gaiden cambia il proprio nome

Il publisher Dangen Entertainment e lo studio di sviluppo Vestaria Project hanno annunciato sul sito ufficiale che il loro gioco Vestaria Saga Gaiden: The Sacred Sword of Silvanister ha cambiato il proprio nome.

Il nuovo titolo scelto dalle due società è Vestaria Saga II: The Sacred Sword of Silvanister. Esclusivamente per la versione occidentale del gioco. Su Steam è possibile già notare il cambiamento.

Cari fan di Vestaria Saga, A seguito della decisione di Vestaria Project di rinominare Vestaria Saga Gaiden, anche la pagina Steam è stata aggiornata di conseguenza per il suo nuovo titolo: Vestaria Saga II: The Sacred Sword of Silvanister. Questa versione del gioco sarà migliorata per includere nuove funzionalità.



Sul sito ufficiale del gioco è possibile visionare le seguenti nuove funzionalità: