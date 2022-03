Marvel’s Avengers: rimandata la patch 2.3

Crystal Dynamics ha detto poco più di un mese fa che non era ancora pronta a condividere tutti i dettagli su come sarà la roadmap dei futuri contenuti di Marvel’s Avengers, ma anche così, lo sviluppatore ha ancora alcuni aggiornamenti in cantiere.

Abbiamo sentito parlare dell’imminente patch 2.3 per un po’, e recentemente siamo venuti a conoscenza di alcuni dei più grandi cambiamenti che sta apportando, dal ritorno di Nick Fury come NPC al miglioramento dell’esperienza di onboarding per i nuovi giocatori alla revisione della War Table e altro ancora. Ora, però, sembra che la patch non arriverà come previsto.

Crystal Dynamics ha recentemente scritto su Twitter per confermare che la patch 2.3 è stata rimandata. Lo sviluppatore dice che si sta”prendendo del tempo in più per garantire che la nuova messa a punto del gioco e le missioni siano pronte a partire, e che come tale, ha scelto di ritardare la patch. Non c’è ancora una parola su quando è previsto il lancio.

Marvel’s Avengers è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia. I rapporti hanno suggerito che il gioco aggiungerà She-Hulk come personaggio DLC in futuro.