Tales of Arise: DLC in collaborazione con Scarlet Nexus

Il publisher e sviluppatore Bandai Namco ha annunciato una collaborazione tra Tales of Arise e Scarlet Nexus sotto forma di contenuti scaricabili e crossover per entrambi i giochi.

L’action GDR Tales of Arise grazie a questa collaborazione tra i due titoli renderà a breve disponibili gratuitamente degli oggetti familiari al mondo di Scarlet Nexus come l’arma di Yuito “Myoho Muramasa” e “Baki-chan”.

Informazioni generali su Tales of Arise da Steam:

Trecento anni di tirannia. Una maschera misteriosa. Sensazioni e ricordi perduti. Impugna la Spada ardente e unisciti a una fanciulla misteriosa contro gli oppressori. Vivi una storia di liberazione con personaggi mai così espressivi e dettagliati. Questo capitolo della saga introduce un nuovo shader grafico ispirato agli anime e alla pittura ad acquerello. Ammira personaggi dallo stile unico muoversi sullo sfondo di scenari ricchi di minuziosi dettagli.

Tales of Arise è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC sulla piattaforma Steam.

Invece per quanto riguarda Scarlet Nexus, metterà a disposizione oggetti e armi appartenenti al mondo di Tales of Arise. Fra queste ci sono la spada fiammeggiante e la maschera di ferro spezzata indossata da Alphen. Non è stato approfondito come questi oggetti saranno distribuiti ma probabilmente sarà un contenuto gratuito come nel caso di Tales of Arise.

Scegli se giocare nei panni di Yuito o Kasane, due psionici con il potere della psicocinesi, ognuno con la propria storia e la propria missione. Completa le loro storie per svelare i misteri di un futuro “brainpunk” tra tecnologia e abilità psichiche. Parti alla scoperta di un futuro brainpunk – Esplora e difendi un Giappone futuristico e alternativo che trae ispirazione dalla fantascienza occidentale e dalle migliori produzioni anime.

Scarlet Nexus è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC sulla piattaforma Steam.