Yu-Gi-Oh! Master Duel: svelati nuovi dettagli per un nuovo evento

Konami Digital Entertainment annuncia il nuovo Festival Rarità N e R per Yu-Gi-Oh! Master Duel, un nuovo fantastico evento esclusivo disponibile da oggi per il popolare gioco di carte digitale. UR e SR non sono le uniche carte potenti in Yu-Gi-Oh! Master Duel. Durante il Festival Rarità N e R, i Duellanti sbloccheranno il vero potenziale delle carte Normali e Rare.

Per partecipare all’evento dovrà essere soddisfatta una restrizione fondamentale: i Duellanti dovranno costruire i loro Main Deck ed Extra Deck utilizzando unicamente carte Normali e Rare. È il momento di dimostrare che le carte comuni possono lavorare insieme per creare devastanti Deck vincenti. I giocatori che parteciperanno al Festival Rarità N e R duelleranno per guadagnare Medaglie che sbloccheranno premi speciali. Vincitori e vinti, tutti guadagneranno medaglie – ma solo se porteranno a termine il Duello.

Il Festival Rarità N e R è disponibile ora. Per maggiori informazioni controllate gli annunci in-game.