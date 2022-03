Wartales: disponibile Harag’s Marshlands

Da oggi 23 marzo è disponibile Harag’s Marshlands, primo nuovo contenuto nella roadmap dell’accesso anticipato di Wartales, GDR strategico di Shiro Games per PC. Per l’occasione è stato anche pubblicato un video, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del nuovo contenuto:

Questo aggiornamento aggiunge ore di nuovi contenuti e gameplay, con le Marhslands, luogo ostile e pericoloso, brulicante di creature, nemici e ambienti diversi.

Ludern è una terra particolarmente ostile, anche per gli standard di Harag. Il suo terreno è aspro e roccioso, le sue foreste fitte e sinistre, le sue paludi tossiche e infestate da creature da incubo. La guerra ha distrutto le sue città e i suoi villaggi, se non la peste, che ha preso piede. Si dice addirittura che se la Confraternita degli Stalker è nata in queste terre, è perché il Branco Fantasma è più temibile che altrove.

Scopri uno scenario nuovo di zecca con nuovi personaggi, missioni e ricompense! L’architettura e la cultura locale di Harag sono molto diverse da quelle a cui sei abituato in Wartales.

Scopri questa regione nuova di zecca, i suoi costumi, le sue credenze e i suoi misteri

Il level cap è stato aumentato a 9!

Esplora una nuova Tomba degli Antichi

Scopri innumerevoli nuovi punti di interesse

I Forsaken Villages sono nuovi luoghi aggiunti dove il giocatore deve scegliere alcuni membri del suo gruppo per esplorare e saccheggiare villaggi abbandonati e infestati dalla peste: -La truppa selezionata deve essere il più silenziosa possibile, i compagni con armature pesanti non sono consigliati -Se il gruppo fa troppo rumore, le cose potrebbero diventare più complicate…

Le paludi sono infettate dai riddens della peste e le orde si aggirano frequentemente sul territorio. Cerca di sfuggire all’enorme coorte che ti insegue!

Qui sotto potete vedere il trailer. Tutti gli altri dettagli dell’aggiornamento potete trovarli sulla pagina ufficiale su Steam.