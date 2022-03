Serial Cleaners: rilasciato ufficialmente il nuovo trailer

Draw Distance e l’editore 505 Games sono orgogliosi di presentare il nuovo trailer del titolo action-stealth Serial Cleaners (clicca qui per andare nel sito ufficiale), mostrato in anteprima ieri sera durante l’evento The MIX 10th Anniversary Showcase, e che ha svelato nuove sequenze di gameplay e nuove tipologie di nemici. Oggi sarà anche il giorno di lancio del nuovo sito di Serial Cleaners e dei canali social del gioco ispirati all’internet degli anni ’90. Rimanete sintonizzati per avere nuove anticipazioni su Serial Cleaners, in uscita nel 2022.

Il nuovo trailer mostra i diversi talenti di Bob C. Leaner, Lati, Vip3r e Psycho. Ognuno di loro un diverso stile di gioco e le loro storie sono interconnesse. Tutti e quattro i protagonisti sono specialisti nel ripulire una scena del delitto e saranno le loro abilità a garantirti un vantaggio nel battere in astuzia l’Eccellenza di New York (che poi eccellenza non è) e per tornare in tempo a casa per goderti una puntata del Tenente Colombo.

Vesti i panni di un eccentrico “pulitore” della mafia nella New York del 1990 in una avventura action-stealth che richiederà ingegno e riflessi. Con i poliziotti alle calcagna, le guardie che pattugliano l’area e i detenuti pronti a far saltare il piano dei pulitori, questo gioco (seguito della gemma indie Serial Cleaner) promette di essere così avvincente da lasciarti incollato a lungo allo schermo.

Muoviti senza far rumore. Ripulisci senza mostrare emozioni. Sparisci senza lasciare traccia. Serial Cleaners sarà pubblicato nel corso del 2022.

Per avere maggiori informazioni riguarda al gioco vi consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.