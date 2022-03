POWA! Un gioco inedito per Game Boy

POWA! Un gioco completamente inedito per il caro vecchio Nintendo Game Boy, il portatile ad otto bit della casa di Kyoto che non ha decisamente bisogno di presentazioni, ma che è sempre bello poter tirare fuori da un cassetto per poterlo utilizzare ancora una volta. E se di solito ci si gioca con i classici TETRIS o Super Mario Land, stavolta l’occasione è davvero ghiotta, perché debutta sul mercato un titolo non solo inedito, ma, ad una prima occhiata davvero interessante. Il titolo sviluppato da AIGUANACHEIN e pubblicato da 1st Press è ispirato ai vecchi classici platform bidimensionali, ed in particolare a Kirby’s Dream Land, una serie di culto attiva ancora oggi, e di cui trovate la recensione dell’ultimo capitolo per Switch in questa pagina. Tra le fonti di ispirazioni dichiarate dallo sviluppatore figura anche Tripworld.

POWA! è un gioco veramente intrigante che richiama i grandi classici platform a 8 bit dei bei vecchi tempi, di cui gli sviluppatori si sono detti letteralmente innamorati pazzi, e si vede. Un gameplay tradizionale fatto di piattaforme, sfide abbastanza impegnative e boss fight epiche ed emozionanti. Ci attendono quattro diversi e coloratissimi mondi da affrontare, in una avventura dal sapore squisitamente retrò. Amerete questo nuovo gioco per il vostro vecchio ed inossidabile Nintendo Game Boy. Il titolo offre diverse modalità di difficoltà per essere terminato, cosa che offre anche una discreta rigiocabilità.

POWA! farà la gioia però non solo dei nostalgici, ma anche, e soprattutto, dei collezionisti. Si, perché il publisher ha fatto un grande sforzo economico per poter avere, oltre ad una semplice edizione digitale in download anche un’edizione fisica su una vera cartuccia tradizionale per Nintendo Game Boy compatibile con il primo modello ma utilizzabile anche su Game Boy Color, con supporto per Super Game Boy, l’accessorio per Super Nintendo e Game Boy Player su Nintendo Game Cube, periferica che trovate in questa pagina, e ovviamente anche sulle varie console clone compatibili. Il titolo è disponibile anche in edizione limitata, che include simpatici gadget collezionabili, oltre alla evocativa confezione cartonata vecchio stile con artwork realizzati dall’artista grafico Ivan Miguel, le cui opere trovate qui. Trovate le edizioni fisiche direttamente sul portale del publisher 1st Press Games a questo LINK oppure, se volete solo giocarlo, la ROM digitale è disponibile, per soli tre dollari e mezzo, sul portale specializzato, Itch.io al seguente LINK.