Fortnite: in arrivo la snowboarder Chloe Kim

La snowboarder Chloe Kim, campionessa olimpionica sia a Pyengchang 2018 che a Pechino 2022, si prepara per le discese di Truciolandia: arriverà infatti in Fortnite nella serie Icone, con i costumi e accessori disponibili a partire da sabato 27 marzo, quando qui in Italia sarà l’una del mattino. Ma prima di questo, arriva la Coppa Chloe Kim del 24 marzo: i giocatori con le prestazioni migliori di ciascuna regione sbloccheranno il costume Chloe Kim (più altro) prima del suo debutto sul Negozio oggetti.

Queste i dettagli tramite il sito ufficiale:

LA CHICCA DEL COSTUME DI CHLOE KIM: GLI STILI ALTERNATIVI

Cambia la tuta da sci del costume Chloe Kim! Il costume include quattro stili alternativi oltre a quello predefinito:

Due di seguito: Tuta da sci nera decorata con un drago d’oro, ispirata alle sue due medaglie d’oro consecutive.

Esplosione rosa: Tuta da sci rosa e blu con tinta dei capelli abbinata.

Infusione gelida : Reattivo! Inizierai ogni partita con lo stile Esplosione rosa e, via via che raccogli eliminazioni, diventerai glaciale come lo stile Zero assoluto più sotto.

: Reattivo! Inizierai ogni partita con lo stile Esplosione rosa e, via via che raccogli eliminazioni, diventerai glaciale come lo stile Zero assoluto più sotto. Stile Zero assoluto: Un’interpretazione glaciale dello stile Esplosione rosa. ❄

ACCESSORI SET CHLOE KIM

Lanciati sulle piste in grande stile! Il dorso decorativo Volo sottozero è incluso nel costume Chloe Kim.

Quelli più sotto sono gli altri set di accessori di Chloe Kim che saranno disponibili sul negozio oggetti!

Piccone brina glaciale: Pronto per freddare gli avversari.

Deltaplano Nunbola: Custode dei picchi innevati.

Emote Fenomeno della tavola: Mettiti in mostra volando sull’half-pipe

Costume Chloe Kim (+ dorso decorativo Volo sottozero), piccone Brina glaciale, deltaplano Nunbola ed emote Fenomeno della tavola saranno disponibili separatamente o nel bundle Chloe Kim. Questo bundle include anche la schermata di caricamento Volo di Nunbola:

AVVANTAGGIATI SUGLI AVVERSARI NELLA COPPA CHLOE KIM

Punta all’oro con la Coppa Chloe Kim, giovedì 24 marzo! In questo torneo a coppie senza costruzione, gareggerai per poter sbloccare il costume Chloe Kim e dorso decorativo Volo sottozero prima che arrivino nel Negozio oggetti. Inoltre, tutti i giocatori che totalizzeranno almeno 8 punti sbloccheranno la schermata di caricamento Volo di Nunbola!

Ricordiamo che un’altra sportiva apparsa di recente nella serie Icone di Fortnite è stata Naomi Osaka,