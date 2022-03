Kadokawa Games lo sviluppatore di Relayer ha rilasciato su YouTube il trailer con la colonna sonora del gioco, che presenta la sigla “Into the Lost Code” cantata da KOCHO con testi e composizione di Shuuichirou Fukuhiro.

Come abbiamo detto nello scorso articolo su Relayer, il publisher Red Art Games ha dichiarato che verrà rilasciata un’edizione fisica, per l’Europa e il Nord America, di Relayer il 20 maggio per PlayStation 5 e PlayStation 4.