Tiny Tina’s Wonderlands: pre-load disponibile su Xbox

Sul profilo Twitter ufficiale del gioco Tiny Tina’s Wonderlands è stato annunciato che il pre-load è disponibile già da ora su Xbox Series X/S e Xbox One. Per quanto riguarda invece le console di casa Sony bisognerà aspettare ancora qualche ora. Secondo il tweet entro il termine della giornata il pre-load sarà disponibile anche su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Lo spin-off della serie Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands uscirà in contemporanea mondiale il 25 marzo 2022. Inoltre Tiny Tina’s Wonderlands supporterà il cross-platform tra le piattaforme Xbox e PlayStation insieme al PC su Steam.

Vivi un’avventura epica piena di armi uniche, stravaganti e prodigiose! Crea il tuo eroe multiclasse, quindi spara, razzia, fendi e lancia incantesimi: la tua missione è fermare il Signore dei draghi.

Se volete saperne di più vi consigliamo la lettura del nostro recente articolo riguardo il titolo.

Heads up! #TinyTinasWonderlands is available for pre-load on Xbox One and Xbox Series X|S and will be available for preload on PS4 and PS5 starting on March 23. pic.twitter.com/dBvJawl6lY

— Tiny Tina's Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) March 22, 2022