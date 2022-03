World of Warcraft: sappiamo il destino di Sylvanas

World of Warcraft ha da poco mostrato il PTR della patch 9.2.5 in cui vengono mostrati gli ultimi cambiamenti dell’ultimo aggiornamento dell’espansione di Shadowlands che Blizzard aveva in programma. Quello che molti non sanno, però, è che ora sappiamo che cosa succederà a Sylvanas Ventolesto. Dopo aver sconfitto il Carceriere nel raid del Sepolcro dei Primi, è giusto che la banshee debba pagare per i suoi crimini compiuti negli anni, e ora sappiamo anche come sconterà la sua pena. Da quando i giocatori hanno sconfitto Sylvanas nel penultimo raid di World of Warcraft Shadowlands, si sono chiesti cosa ne sarebbe stato del personaggio. Ha essenzialmente tradito tutta Azeroth, e persino la sua stessa fazione, al servizio del Carceriere. Ora, grazie al datamining di un epilogo della storia in arrivo, i fan hanno un’idea del destino di Sylvanas. Wowhead, un ottimo sito che copre contenuti di World of Warcraft, ha estratto una serie di linee vocali dall’epilogo della campagna di Zereth Mortis, che dovrebbe arrivare nella versione live del gioco la prossima settimana. Sembra che i leader di Azeroth siano contenti di lasciare il destino di Sylvanas a Tyrande, il leader degli Elfi della Notte. Sylvanas, dopotutto, ha commesso un genocidio contro gli Elfi della Notte bruciando la loro casa, Teldrassil, e ha iniziato una guerra in piena regola con l’Alleanza che è stata la forza trainante dell’espansione Battle for Azeroth del gioco. La morte per ordine di Sylvanas era tutta per inviare più anime al Carceriere e aiutare a realizzare i suoi piani. Alla luce di tutto quanto sopra, Tyrande è forse la persona più appropriata per fare giustizia per ciò che ha fatto Sylvanas. Di seguito vi mostriamo il dialogo: attenzione si tratta di spoiler, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa non guardate oltre:

“Sotto di noi si trova la Fauce”, dice Tyrande a Sylvanas. “Ogni anima persa nelle sue profondità, tradita o condannata, dovrai trovarle e portarle dall’Arbiter. Lavorerai lì sotto l’occhio vigile di Dori’thur. È così che porterai redenzione alle tue vittime.” Sylvanas sembra accettare il suo destino, dicendo: “Le mie azioni sono state solo mie e accetto le loro conseguenze” e che non si aspetta pietà.

Che questa sia la fine definitiva di Sylvanas Ventolesto?