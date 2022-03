The Witcher: il medaglione del nuovo gioco non è un lupo

Da parte degli studi interni di CD Projekt RED riguardanti il nuovo The Witcher in sviluppo con Unreal Engine 5 è arrivata una particolare notizia. La compagnia, infatti, ha confermato che il medaglione nella foto che mostra il primo teaser in assoluto del nuovo capitolo di The Witcher assomiglia davvero a una lince anziché ad un lupo. “Ok, alcuni misteri non dovrebbero essere così misteriosi”, ha detto Robert Malinowski. “Posso confermare che il medaglione ha, infatti, la forma di una lince.” Così facendo ha messo fine alla speculazione che è stata discussa e contestata da quando l’immagine è stata rilasciata lunedì. La somiglianza del medaglione con una lince è effettivamente chiara a primo impatto; il problema era che non è mai esistita la Scuola della Lince nel mondo canonico di The Witcher, ossia quello fedele alla vera interpretazione della saga, né nei libri, né nei giochi né da nessuna parte. Questo è ciò che ha sconvolto il cervello delle persone e dei fan (sebbene sia ridicolo starci troppo a pensare), e da questo sono partite molte teorie. L’unico posto in cui esiste veramente è nella versione fan fiction in un post su The Witcher Fandom Wiki. La storia sognata lì era che lo strigo Lambert e la maga Kiera Metz viaggiarono verso sud dopo gli eventi di The Witcher 3 e alla fine si unirono e riformarono la Scuola del Gatto e la Scuola della Lince. Non sappiamo se la storia della Scuola della Lince di CD Projekt RED avrà qualcosa a che fare con questo, ma immaginiamo sia improbabile. Ma è un chiaro indicatore del fatto che questo nuovo gioco, e la possibile serie di giochi – dopotutto viene definita “una nuova saga” – ruoteranno attorno a personaggi diversi da quelli che abbiamo giocato e visto prima. Geralt e gli altri appartenevano alla Scuola del Lupo, e magari per loro è arrivata l’ora di riposare.