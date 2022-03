PlayStation Plus: il servizio è offline dopo l’update

Purtroppo, c’è una brutta notizia riguardante l’abbonamento di PlayStation Plus: anche se i giocatori hanno accesso a fenomenali giochi per l’abbonamento di marzo, sembra che il servizio sia temporaneamente offline per entrambe le console di PlayStation 4 e PlayStation 5, e i giocatori hanno già avvisato tutti quanti riguardo questa pericolosa situazione di Sony. Ad esempio c’è chi dopo l’aggiornamento non riesce più a giocare online in quanto il sistema non riconoscerebbe la presenza di un abbonamento attivo, con tanto di messaggio che richiede “la presenza di un abbonamento PlayStation Plus per utilizzare questa funzionalità.”

Le problematiche non finiscono qui, considerando che ci sono ancora più casini su tutti i fronti. Il fatto che non ci sia il servizio online impedisce a tutti quanti di usufruire del servizio internet, e in un periodo come il 2022 è abbastanza vitale avere questo tipo di servizio.

Anche in molti commenti sui social la problematica viene evidenziata come non mai, e abbiamo di seguito uno di questi casi:

“È normale che dopo l’aggiornamento.. Sembra che il mio abbonamento ps plus non venga riconosciuto? Se provo a fare il salvataggio nel cloud mi dice di iscrivermi..” chiede Darkwyzard mentre Ita54 Games ha problemi proprio con Elden Ring: “a me non mi fa giocare ad Elden Ring online dicendo che il plus non puo essere verificato. Ho il plus fino al 15.10.2024.”