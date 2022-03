Europa Universalis IV: il gioco è disponibile ad 1 euro su Steam

Uno dei migliori giochi su Steam ora costa solo $ 1, per un periodo limitato e per beneficenza. Ci sono migliaia di fantastici giochi su Steam. Ci sono così tanti fantastici giochi sul negozio digitale per PC che non potresti mai sperare di giocarli tutti, soprattutto se consideri che è facile perdere centinaia di ore in alcuni di questi giochi. Un esempio di questo è Europa Universalis IV, che ora costa solo 1 euro tramite Humble Bundle, con i proventi destinati all’organizzazione benefica della cucina World Central. Per chi non lo sapesse: Europa Universalis IV ha debuttato nel 2013 tramite Paradox Development Studio e Paradox interactive come esclusiva per PC, una piattaforma ancora esclusiva per nove anni dopo. Ampiamente considerato uno dei migliori giochi di strategia dell’ultimo decennio, è un venditore multimilionario e vanta un impressionante 87 su Metacritic. Nel frattempo, su Steam, ha una valutazione “Molto positiva” delle recensioni degli utenti di Steam, con l’86% di quasi 72.000 utenti che hanno recensito positivamente il gioco.

“Compila la tua ricerca per il dominio globale/Paradox Development Studio è tornato con il quarto capitolo della premiata serie Europa Universalis”, si legge in un pitch ufficiale del gioco. “Il gioco di costruzione di imperi Europa Universalis IV ti dà il controllo di una nazione per guidare attraverso gli anni al fine di creare un impero globale dominante. Governa la tua nazione attraverso i secoli, con libertà, profondità e accuratezza storica senza precedenti. Vera esplorazione, commercio, la guerra e la diplomazia prenderanno vita in questo titolo epico ricco di una ricca profondità strategica e tattica”.

Correte a riscattare questa grande opportunità prima che vada sprecata!