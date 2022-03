Elden Ring: disponibile l’aggiornamento 1.03.2

FromSoftware ha rilasciato un altro nuovo aggiornamento per il gioco di ruolo d’azione open world Elden Ring, e anche se non è così completo e rivoluzionario come lo era la patch 1.03 della scorsa settimana, il il nuovo aggiornamento corregge alcuni bug che sono ancora presenti nel gioco.

La patch 1.03.2 risolve un softlock per la serie di missioni Nepheli Loux, che era stata migliorata nell’aggiornamento precedente. A causa di questo bug, non è stato possibile avanzare nelle missioni. Inoltre, è stato corretto un bug di Ash of War Endure, insieme a una correzione per un bug nel multiplayer che consentiva ai giocatori di teletrasportare altri giocatori su coordinate errate della mappa. Potete trovare le note complete del nuovo aggiornamento qui. Di seguito una panoramica:

Modifiche

Risolto un bug che a volte impediva ai giocatori di far avanzare la serie di missioni dell’NPC Nepheli Loux.

Risolto un bug che causava la morte del personaggio giocabile quando tentava di scendere da un punto vicino a Bestial Sanctum.

Risolto un bug che impediva ad Ash of War, Endure di avere effetto.

Risolto un bug nel multiplayer che consentiva ai giocatori di teletrasportare gli altri su coordinate della mappa errate.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno.

Caratteristiche

Open World : un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali.

: un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Avventura epica: vivete una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell’Interregno.

Elden Ring è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.