WWE 2K22: nuovo aggiornamento disponibile

Visual Concepts e 2K Games hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per WWE 2K22, e rispetto all’aggiornamento della scorsa settimana, questo sembra molto più focalizzato sull’affrontare diversi bug e problemi che sono stati sollevati dalla community.

La patch 1.06 del suddetto titolo si concentra principalmente sulle correzioni relative alle prestazioni generali del gioco, come il miglioramento della stabilità, vari miglioramenti ai filmati per la modalità MyRise, shader per capelli e skin migliorati, gestione della memoria migliorata e molto altro. Anche l’esperienza online, che la base di giocatori ha richiesto al team di sviluppo di migliorare, è stata ottimizzata grazie a questo aggiornamento, con miglioramenti alla stabilità. Nonostante il titolo precedente a questo appena uscito suscitò il disappunto dei fan della serie, il nuovo gioco di wrestling ha riscosso un grande successo, e lo si può evincere dalla nostra recensione.

Nel frattempo, WWE 2K22 è disponibile su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.