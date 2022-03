The Witcher 3: un nuovo ester egg

Mentre CD Projekt RED è attualmente impegnato a lavorare per riparare Cyberpunk 2077 e sviluppare il nuovo gioco della serie The Witcher che hanno recentemente annunciato, sembra che il loro titolo più popolare, The Witcher 3, non abbia ancora finito di fornire sorprese ai giocatori più attenti.

Sette anni dopo il lancio del titolo, è stato scoperto un nuovo easter egg nel gioco. L’easter egg, che è stato scoperto dal YouTuber xLetalis, che ha caricato il video sulla suddetta piattaforma, coinvolge un personaggio chiamato Vivienne che può essere trovato nelle isole Skellige e fa parte di una delle tante storie interessanti della regione. Vivienne è stata afflitta da una maledizione e se i giocatori avessero lasciato che Geralt scegliesse di salvarla a costo di accorciare la sua vita, si potrebbe potenzialmente scoprire un nuovo easter egg. Sfortunatamente, l’uovo di Pasqua richiede ai giocatori di aspettare sette anni interi di gioco, poiché questa è la durata della vita rimanente totale che Geralt ha dato a Vivienne dopo averla aiutata a rimuovere la maledizione. Se passa così tanto tempo nel gioco, per il quale il tempo di avanzamento veloce sarà ovviamente molto utile, accadrà qualcosa per cui è meglio non fare spoiler, almeno che non si voglia vedere il video qui sotto.

Phillip Weber di CD Projekt RED, che è stato un quest designer in The Witcher 3, e ha anche affermato con un post su Twitter che l’ester egg è qualcosa che è stato messo intenzionalmente nel gioco e non qualcosa che è stato scoperto accidentalmente. È impressionante vedere gli sviluppatori fare il possibile per mettere in palio ricompense così piccole per i giocatori che sono attenti a cose come queste.