A Plague Tale Requiem: svelata lista dei trofei

Non abbiamo visto molto di A Plague Tale Requiem da quando è stato annunciato l’anno scorso, e sebbene la sua finestra di rilascio ufficiale sia ancora nel 2022, i dettagli sul gameplay e sulla storia del sequel di azione e avventura di Asobo Studio rimangono ancora scarsi.

Alcune nuove informazioni, tuttavia, sembrano essere emerse da una fonte alquanto improbabile. Come riportato da PowerPyx, l’elenco degli obiettivi del suddetto titolo per PC, ed è stato recentemente pubblicato su GOG, suggerendo alcuni dettagli relativi al gameplay. Molti si concentrano sulla progressione, come il potenziamento completo di alchimia, combattimento, furtività, equipaggiamento, balestra, che abbiamo visto nell’ultimo trailer di gioco del gioco, e altro ancora. Parlando di alchimia, questa volta sembra avere una parte più ampia del gameplay, mentre alcuni obiettivi menzionano anche meccaniche come la creazione di munizioni, lo spegnimento di incendi e altro ancora. Si parla anche di un minigioco chiamato Port, oggetti da collezione sotto forma di fiori e piume e ricordi di eventi passati che apparentemente si possono trovare durante il gioco, chiamati “souvenir“. Potrebbero esserci degli spoiler sulla storia nell’elenco completo degli obiettivi perciò se si vuole dare un occhiata, bisogna essere cauti per chi non vuole anticiparsi niente.

A Plague Tale Requiem uscirà quest’anno per Playstation 5, Xbox Series X/S, PC e come versione esclusiva per il cloud per Nintendo Switch. Anche la sua Collector’s Edition è stata recentemente svelata. Nel frattempo, è stato anche confermato che è in lavorazione anche un adattamento della serie TV di A Plague Tale.