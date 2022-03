Dragalia Lost: disponibile la patch 2.18.1

Un nuovo aggiornamento per Dragalia Lost è disponibile, portando il gioco alla versione 2.18.1. Sono state apportate alcune modifiche degne di nota al programma Alberian Battle Royale, Kaleidoscape e Trials of the Mighty, insieme ad altre modifiche generali. Potete trovare le note complete della patch qui.

Come di consueto, insieme all’aggiornamento viene distribuito anche un buono di evocazione dieci volte. Recentemente è stato annunciato, tramite il sito ufficiale di Dragalia Lost, che il servizio per il titolo mobile termina a luglio. Di seguito una panoramica:

Modifiche

Il drago Mini Jupi sarà aggiunto alla sezione delle medaglie fafnir del Tesoro commerciale il

I piani dal 51 al 60 verranno aggiunti al Kaleidoscape e verranno apportate ulteriori modifiche al bilanciamento il

Le missioni Trials of the Mighty verranno modificate per seguire un programma di due settimane a rotazione il

Verrà aggiunto il supporto per i prossimi avventurieri e le missioni programmate per la fine di marzo e oltre e verranno risolti alcuni problemi irrisolti.

Dragalia Lost è stato originariamente lanciato nel 2018, come primo esperimento di Nintendo in una nuovissima IP basata su dispositivi mobile. Ha riscosso un successo piuttosto significativo, essendo uno dei giochi mobile di Nintendo con il maggior incasso, ma sembra che la società abbia deciso di interrompere gli aggiornamenti per il titolo. Nel corso della vita del gioco ha goduto di numerosi eventi crossover con altre serie tra cui Fire Emblem Heroes, Monster Hunter, Mega Man e Persona 5 Strikers. L’ultimo set di nuovi avventurieri verrà aggiunto il 31 marzo 2022 e i banner di evocazione esistenti e i revival degli eventi ritornano nei prossimi mesi.

Dragalia Lost è disponibile per dispositivi mobile su Android tramite Google Play e su iOS tramite App Store.