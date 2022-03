Xbox Game Pass: Phil Spencer ne parla

In una recente intervista con la dirigente di Xbox, Sarah Bond, durante la GDC 2022, il capo di Xbox Phil Spencer ha parlato di una delle domande più frequenti che riceve dagli sviluppatori sull’inserimento dei loro giochi su Xbox Game Pass.

Durante l’intervista, Spencer ha anche parlato di come le vendite al dettaglio rimangano una parte importante del business di Xbox. Spencer ha chiarito che non esiste un approccio adatto a tutte le esigenze quando si tratta di modelli di business, quindi se uno sviluppatore non volesse mettere i suoi giochi sul servizio in abbonamento online, ciò non significa che quei giochi non sarebbero redditizi per gli affari. Lo sostiene parlando di come le vendite al dettaglio siano una parte importante del conto profitti e perdite di Xbox, affermando:

“Voglio anche chiarire alle persone che sono là fuori che per noi di Xbox non c’è un modello di business che pensiamo possa vincere. Spesso mi viene chiesto dagli sviluppatori, ‘se non sono nell’abbonamento, non sono più utilizzabile su Xbox?’ E non è assolutamente vero. Come guardiamo alla vendita al dettaglio di persone che vendono ed acquistano giochi, è una parte importante del nostro P&L [conto economico]. Ed è qualcosa in cui investiamo risorse per consentire ai nostri sviluppatori di fare un ottimo lavoro.“



Xbox Game Pass è stato un grande successo per Microsoft, tanto da essere il più grande servizio che il gigante di Redmond ha rispetto alla concorrenza immediata. Il servizio in abbonamento ha accumulato oltre 25 milioni di abbonati e, con un afflusso di versioni di alto profilo nei prossimi giorni, il suddetto servizio non mostra segni di rallentamento, dato che anche per il mese di marzo, il catalogo è stato aggiornato.