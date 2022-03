Lost Judgment The Kaito Files: nuovo trailer panoramico

Un nuovo trailer di Lost Judgment The Kaito Files è stato rilasciato e offre una breve panoramica di come funziona la furtività.

Dal momento che i giocatori controllano il personaggio Masaharu Kaito, invece del protagonista della serie Takayuki Yagami, intrufolarsi nelle zone nemiche è un po’ meno fluido, tuttavia, anche questo tipo di approccio porta a termine la missione, anche se ciò significa non sbattere una porta in faccia ad un nemico per abbatterlo. Disponibile stand alone per circa 27.30 euro insieme alla Ultimate Edition e al Season Pass, il titolo è un’espansione di quattro capitoli incentrata sul passato di Kaito.

Dopo la scomparsa di Mikiko, la sua ex, Kaito deve collaborare con un giovane di nome Jun ed indagare sull’accaduto. Insieme alla furtività, l’ex Yakuza sfoggia due stili di combattimento: Bruiser per la pura aggressività e Tank per la difesa.

Ci si possono aspettare anche nuovi boss, nuovi collezionabili e progressi separati per Kaito, il che rende questa espansione sostanziale. Lost Judgment The Kaito Files uscirà il 28 marzo per Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox Series X/S.