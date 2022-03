Sol Cresta: disponibile la patch 1.0.2

PlatinumGames ha rilasciato un nuovo aggiornamento, versione 1.0.2, per Sol Cresta. La patch contiene migliorie, correzioni per blocchi di avanzamento e del frame rate. Potete trovare le note complete della nuova versione qui. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento:

Modifiche

Di seguito una panoramica del titolo:

Sol Cresta è uno sparatutto Neo-classico in cui pilotate l’avanzato caccia Yamato e attivate l’Operazione: Sol Cresta per riprendere il sistema solare dal malvagio esercito del Mega Zohar.

La Yamato è composta da tre navi più piccole: Unità 01 Amaterasu, Unità 02 Tsukuyomi e Unità 03 Susano. Attraccando e suddividendo queste tre navi in ​​vari modi, puoi adattarti a una varietà di nemici e situazioni. Le tre navi che compongono la Yamato attraccano in ordine di comando, centro e retromarcia e possono dividersi e attraccare nuovamente in qualsiasi momento. Dividendo, riordinando e riposizionando, è possibile cambiare le armi della Yamato e scegliere il colpo migliore per il lavoro. Quando le tre navi sono divise, possono utilizzare formazioni speciali e ottenere l’accesso a colpi estremamente potenti per un tempo limitato. Tuttavia, i colpi richiedono energia per essere attivati, quindi non limitarti a sparare.

Caratteristiche

Unità 01: Amaterasu

Questa nave rappresenta il sole e ha i laser come arma principale. Può utilizzare il Tri Laser.

Unità 02: Tsukuyomi

Questa nave rappresenta la luna e ha missili come arma principale. Può utilizzare l‘Electro Missile.

Unità 03: Susano

Questa nave rappresenta la Terra e ha le trivelle come arma principale. Può utilizzare il Drill Shot.

Sol Cresta è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

We've released the Ver. 1.0.2 update for #SOLCRESTA on Nintendo Switch!

*PS4 and Steam updates will follow soon.

Update Info

▶Framerate improvements

▶Several progress blockers fixed

▶Spec adjustments

See this link for more details!https://t.co/gautl82Dkb

— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) March 23, 2022