Forspoken: un nuovo trailer mostra le tecnologie grafiche

Luminous Productions aveva precedentemente confermato che Forspoken, il suo prossimo gioco di ruolo d’azione open world, avrebbe supportato Direct Storage di Microsoft su PC. Recentemente sono stati rivelati molti nuovi dettagli del titolo, inclusi i diversi tipi di incantesimi , il regno di Avoalet , un combattimento con un mini-boss e molto altro.

In un nuovo video, mostra nel dettaglio delle varie tecnologie utilizzate, tra cui AMD FidelityFX. FidelityFX è utilizzato sia su PC che su PS5 con funzionalità come Ambient Occlusion, Screen Space Reflections, Variable Shading e un Denoiser. C’è anche la Super Risoluzione 1.0 con le impostazioni di Qualità e Native 4K a confronto. Per quanto riguarda Direct Storage, aiuta a ridurre i tempi di caricamento a 1,9 secondi su un SSD M.2 in una scena. Questa stessa scena impiega 3,7 secondi per essere caricata su un SSD SATA e 21,5 secondi su un normale HDD. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Senza sapere come, Frey Holland viene trasportata da New York alla terra mozzafiato di Athia, da cui non riesce a fuggire. Con un braccialetto magico e senziente avvolto inspiegabilmente attorno al suo polso, Frey scopre di poter lanciare potenti incantesimi e usare la magia per attraversare i vasti paesaggi di Athia. Presto Frey scopre che questa terra bellissima un tempo prosperava sotto il regno delle Tantha, delle matriarche benevole, finché una rovina devastante corruppe inesorabilmente tutto ciò che toccò. La Rovina trasformò gli animali in bestie, gli uomini in mostri, e i ricchi paesaggi in quattro regni pericolosi.

Forspoken uscirà l’11 ottobre per PS5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.