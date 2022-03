PlayStation VR2 provata dagli sviluppatori al GDC 2022

Come vi abbiamo detto in precedenza il PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony, sarebbe stato protagonista alla GDC 2022 in una conferenza chiamata Building Next-Gen Games for PlayStation VR2 with Unity. Vi ricordiamo che PlayStation VR2 è atteso nel corso dei mesi invernali del 2022.

Durante la conferenza è stato possibile, per gli sviluppatori che partecipavano all’evento, di provare delle demo pensate appositamente per il nuovo visore di realtà virtuale della Sony. Di seguito riportiamo i commenti di @chetfaliszek che ha partecipato alla demo e la risposta di @yosp che ha permesso di provare il PSVR2:

Hai avuto uno di quei momenti VR oggi giocando sul nuovo PSVR2 hmd… Sai dove il mondo sembra diverso quando torni? Mooooolto bene… grazie @yosp e @GregRicey per la demo e la chat.

Grazie Chet per averlo verificato!

La prima esclusiva di PSVR2, proposta con un primo trailer, è stata sviluppata da Guerrilla Games e Firesprite Games, Horizon: Call The Mountain, è stato mostrato durante il CES 2022. Nonostante il filmato duri quasi 2 minuti, in realtà la porzione di gioco mostrata (immagini in-game) fanno sì che si tratti di un teaser trailer del gioco, che sarà giocabile esclusivamente su PlayStation 5 mediante il visore. Horizon Call of the Mountain è un titolo in prima persona single player, ambientato ovviamente nel mondo di Horizon, come possiamo dedurre dalla breve sequenza in-game mostrata. Di seguito le caratteristiche ufficiali di PlayStation VR2:

Display OLED

Risoluzione 2000 x 2040 per ogni occhio

Frequenza di refresh​ 90Hz, 120Hz

Distanza tra le lenti regolabili

Campo visivo 110 gradi

Sensori: Six-axis Motion Sensing System

Sensore IR di prossimità

4 camere nel visore e una camera tracking​IR per il tracciamento dei movimenti degli occhi

Vibrazione integrata nel visore

Connettore di tipo USB Type-C

Microfono integrato ed entrata jack per le cuffie

