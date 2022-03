Romics XXVIII Edizione: anche Vigamus al Festival Internazionale, conferenza stampa d’apertura

Torna l’edizione primaverile di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games dal 7 al 10 aprile a Fiera Roma. I mondi della creatività e i linguaggi dell’immaginario tornano a colorare la XXVIII edizione del Festival, con oltre duecento espositori nei quattro padiglioni fieristici e quattro giorni di kermesse ricchi di presentazioni, performance, autori, tornei, raduni cosplay, game, influencer, talent e molto altro.

Romics: il manifesto di Laura Scarpa nella conferenza d’apertura

Ad accompagnare la XXVIII edizione del Festival, il manifesto realizzato da Laura Scarpa, celebrata quest’anno con l’assegnazione del Romics d’Oro. La sua illustrazione è innanzitutto uno straordinario omaggio ai grandi universi creati attraverso il fumetto, personaggi che da oriente a occidente hanno nutrito l’immaginario di intere generazioni, attraverso storie, bellezza, gioia, ma anche con importanti spunti di riflessione. La matita, che campeggia al centro dell’immagine, sottolinea in maniera evidente e decisa il grande potere di comunicazione del linguaggio del fumetto, con la sua straordinaria capacità di narrare e confrontarsi con la contemporaneità, attraverso artisti di ogni generazione, attraverso le tecniche realizzative più diverse. Affrontando sempre più tematiche urgenti e imprescindibili: libertà, parità dei diritti e di genere, tematiche ambientali. Romics è sempre un invito a condividere passioni, a incontrarsi nel dialogo e nelle differenze, con sensibilità e allegria, attraverso le arti dell’immaginario e tutti i suoi protagonisti.

Venite a trovarci allo stand Vigamus!

Eventi speciali, anteprime, mostre, esibizioni e tanti talent in questa edizione: noi vi invitiamo in Area Games, presso lo stand Vigamus. Per rivivere la storia dei videogiochi e provare in prima persona opere interattive che hanno segnato intere generazioni, presso l’area Vigamus, i visitatori potranno provare dal NES al Mega Drive, passando per il Commodore 64 e il Vectrex. Inoltre, tra le postazioni saranno presenti anche console di ultima generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X, giocabili gratuitamente. Non mancheranno anche degli angoli dedicati specificatamente alla realtà virtuale, nei quali il pubblico potrà accedere per vivere in prima persona delle esperienze uniche e immersive. Diverse postazioni, tra retro, attuali e VR, verranno utilizzate attivamente durante i quattro giorni per portare avanti iniziative e tornei dedicati ad alcuni titoli selezionati. I classici videogiochi arcade da sala anni

’80 e ’90 tra cui Space Invaders, PacMan, Street Fighter e molti altri saranno a disposizione dei visitatori. Di seguito alcune informazioni importanti legate alla manifestazione.

-Quando: da giovedì 7 aprile a domenica 10 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle 20:00.

-Dove: Fiera Roma, Via Portuense 1645, 00148 Roma (RM), ingresso Nord (tutti i giorni) e Ingresso Est (sabato e domenica).

-Organizzatori: Fiera Roma e ISI.Urb

-Ingresso: Nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19, l’accesso alla manifestazione sarà consentito esclusivamente ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il biglietto. I biglietti sono acquistabili dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. All’ingresso verrà richiesto il Super Green Pass.

Per tutti le info e gli aggiornamenti:

www.romics.it

https://www.facebook.com/RomicsOfficial

https://www.instagram.com/romicsofficial