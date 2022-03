Focus Entertainment e Different Tales uniscono le forze per un nuovo progetto

Focus Entertainment è lieta di annunciare una partnership con lo studio polacco Different Tales per un titolo nuovo di zecca. Studio indipendente che ha ricevuto molteplici riconoscimenti, Different Tales è composto da un team appassionato in cui artisti, scrittori, ex giornalisti e veterani dell’industria dei giochi uniscono i loro talenti per offrire esperienze che spingono i confini dei videogiochi. Integrità, inclusione e tolleranza sono i valori di Different Tales, valori messi al servizio della creatività e della narrazione piena di emozioni e messaggi di speranza.

La partnership tra Focus Entertainment e Different Tales porterà un gioco che promette un’esperienza coinvolgente e benevola, dove i giocatori esploreranno temi universali così come la propria sensibilità.

Jakub Radkowski, membro del consiglio di amministrazione di Different Tales, ha dichiarato:

Fin dall’inizio, Focus è sembrato il partner perfetto per noi a causa dei valori che condividiamo. Hanno prestato attenzione ad aspetti del progetto, come la narrazione, che sono molto importanti per noi. Il loro grande impegno ci rende sicuri che il gioco sarà migliore che se lo pubblicassimo noi stessi.

Yves Le Yaouanq, Chief Content Office di Focus Entertainment, ha proseguito: