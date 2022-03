Tiny Tina’s Wonderlands: ecco gli orari di uscita per PC e console

Sono stati rivelati con un post ufficiale su Twitter i tempi di uscita di Tiny Tina’s Wonderlands per PC e console.

I pre-load sono disponibili da ieri pomeriggio per le console PlayStation e Xbox, come riportato ieri nel nostro ultimo articolo. Invece per quanto riguarda il PC i pre-load non sono attualmente disponibili per la versione in esclusiva ad Epic Games Store.

Aspettavamo con ansia un annuncio ufficiale da parte di 2K sull’orario di uscita dello spin-off di Borderlands e finalmente è arrivato.

Come è possibile visionare dalla mappa sottostante, per quanto riguarda l’Europa su console il gioco verrà rilasciato alle 00.00 GMT del 25 marzo (orario di Londra) mentre per la versione PC alle ore 23.00 GMT del 24 marzo (orario di Londra).

Quindi per quanto riguarda l’Italia, alle ore 01.00 del 25 marzo per le console e a mezzanotte per il PC.

Tiny Tina’s Wonderlands sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC sulla piattaforma Epic Games Store.