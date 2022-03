Far Cry 6: crossover con Stranger Things

Far Cry 6 ha reso disponibile e gratuita a tutti i giocatori, una nuova missione chiamata The Vanishing, ispirata al mondo di Stranger Things.

The Vanishing è una missione crossover nella quale Dani dovrà dirigersi in un regno misterioso chiamato “Shadow Place”, ispirato al Sottosopra (Upside Down) di Stranger Things. I giocatori dovranno esplorare luoghi iconici dell’universo di Stranger Things mentre cercano un gruppo di Yaran scomparsi e l’amato cane di Dani, Chorizo. All’inizio della missione, Dani perde le armi, quindi dovranno utilizzare la stealth per avanzare nel gioco e progredire. In questa nuova missione non sono ancora state rivelate le ricompense ma vi consigliamo di rimanere aggiornati.

Per saperne di più sul gameplay, ecco qui un video di 10 minuti di gioco da IGN. Se invece vuoi saperne di più sul gioco in generale vi consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.

Far Cry 6 è attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia e PC.