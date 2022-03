The Ascent: rilasciato ora su PS5 e PS4

Il publisher Curve Games e lo studio di sviluppo Neon Giant hanno di recente annunciato che The Ascent è ora disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4. Sul canale YouTube ufficiale di PlayStation è stato rilasciato un trailer per commemorare l’uscita su questa console. The Ascent è un action GDR sparatutto, singolo o co-op, ambientato nel mondo cyberpunk di Veles.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Ti diamo il benvenuto alla massima espressione dell’arcologia del gruppo The Ascent, una metropoli verticale, popolata da creature provenienti da tutta la galassia, e gestita dalle multinazionali. Vestirai i panni di un lavoratore, proprietà della compagnia che possiede te e tutti gli abitanti del tuo distretto. In un giorno qualunque, una serie di catastrofici eventi ti travolge: il gruppo chiude i battenti per motivi ignoti, e la sopravvivenza del tuo distretto è a rischio. Dovrai imbracciare le armi e partire per una nuova missione per scoprire la causa di quanto è successo.

The Ascent è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC sulla piattaforma Steam.

