Diablo IV: feedback negativi da parte dei fan

Dopo numerose critiche da parte dei fan della saga rivolte a Diablo IV sul Reddit e Twitter, Adam Fletcher si è fatto avanti. Lo sviluppatore del gioco di Blizzard ha riconosciuto che i post sul blog non sono il modo migliore per i fan di farsi un’idea sul gioco.

Blizzard ha annunciato che rilascerà un aggiornamento per Diablo IV la prossima settimana. Adam Fletcher, il Global Community Lead, ha twittato la sua eccitazione per il nuovo aggiornamento, che si concentra sull’arte del prossimo gioco di ruolo d’azione, ma non tutti i fan si sono mostrati entusiasti. Questi feedback negativi da parte della community hanno spinto Fletcher ha rispondere ai dubbi degli utenti.

“In genere abbiamo alcuni aggiornamenti di sistema in vari blog, ma penso anche che stiamo arrivando a un punto in cui le parole diventano più difficili da capire per questi elementi e quindi diventa più difficile raccogliere feedback preziosi in base a ciò che le persone interpretano. Avremo ancora aggiornamenti in questi blog e si evolveranno costantemente fino al rilascio, ma potrebbe essere semplicemente meglio per le persone sperimentarli e riprodurli durante i test per raccogliere tali feedback. Non vedo l’ora di farlo di sicuro.”

Diablo IV è stato annunciato nel 2019 e dovrebbe essere lanciato nel 2023. Per avere maggiori informazioni riguardo al gioco vi consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.

Excited for the Diablo IV Quarterly Update blog next week!

The team dives into environment art. Most of the past updates have had a good amount of block out levels so this is a great peek into the updates on the art side. Lots of eye candy including videos to check out! 🤩

— Adam Fletcher 💙 (@PezRadar) March 22, 2022