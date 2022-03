Heart Machine farà un grosso annuncio al sesto anniversario di Hyper Light Drifter

Heart Machine, lo sviluppatore del gioco Hyper Light Drifter, ha dichiarato sui propri social, che durante la celebrazione del sesto anniversario del gioco, farà un grosso annuncio. L’evento per festeggiare il sesto anniversario di Hyper Light Drifter verrà ospitato da G4’s Xplay.

Sarà possibile guardare l’evento su YouTube e Twitch il 31 marzo alle ore 10:00 PT / 13:00 ET. Per quanto riguarda l’Italia quindi sarebbe il 31 marzo alle ore 18:00. La durata di tutto lo show sarà di circa 1 ora e andrà in onda durante un episodio speciale del programma di videogiochi Xplay.

Hyper Light Drifter è stato rilasciato per la prima volta il 31 marzo del 2016, e per commemorare questa data il fondatore di Heart Machine condividerà la storia del suo team e del gioco, oltre a fare un annuncio esclusivo.