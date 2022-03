Far Cry 6: iniziato il weekend gratuito

Come da programma, da oggi 24 e fino al 27 marzo sarà possibile giocare gratuitamente a Far Cry 6, sesto episodio della saga FPS di Ubisoft. La versione free di questo weekend è disponibile a partire da oggi alle 19:00 e fino al 27 marzo su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, così come Windows PC attraverso Epic Games Store e Ubisoft Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

I giocatori hanno accesso al gioco completo, compresi tutti i contenuti scaricabili gratuiti pubblicati fino ad oggi, tutti giocabili insieme in co-op. Coloro che vogliono continuare a esplorare l’isola di Yara in Far Cry 6 manterranno la loro progressione di gioco e godranno di sconti sul gioco e sul Season Pass:

· Ubisoft Store: A partire da ora, fino alla fine di marzo: 50% di sconto per le promozioni di Primavera.

· Xbox: Promozione della settimana di Xbox, dal 24 al 28 marzo: 50% su tutte le Edition del gioco e 35% sul Season Pass.

· PlayStation: Promozione della settimana di PlayStation, dal 23 al 30 marzo: 50% su Standard e Gold Edition di Far Cry 6 e 35% del Season Pass.

· Epic Games Store: Spring Sale di Epic: 50% su tutte le Edition del gioco e 35% del Season Pass. Lo store Epic Games offre anche il 35% sul DLC Vaas: Follia e il 25% sul DLC Pagan: Controllo.

· Stadia: Dal 24 al 31 marzo: 50% di sconto su Standard, Gold e Ultimate Edition del gioco e il 35% sul Season Pass. Da ora fino al 31 marzo, il 40% sulla Deluxe Edition.

Dal lancio, il 7 ottobre 2021, Far Cry 6 ha aggiunto le missioni crossover Operazioni Speciali di Danny Trejo e Rambo e altri tre contenuti scaricabili con i Season Pass: Vaas: Follia, Pagan: Controllo, and Joseph: Collasso.

Per maggiori informazioni su Far Cry 6 e i suoi Season Pass, potete visitare il sito ufficiale. Oltretutto, da oggi è disponibile la missione crossover con Stranger Things.